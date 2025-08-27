La notte nel cuore, cambio programmazione: ecco quando andrà in onda

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“La notte nel cuore” è uno dei titoli su cui la Mediaset ha voluto puntare per questa stagione estiva. Nel corso dei mesi caldi, infatti, la serie è andata in onda ogni domenica sera. Una scelta vincente, considerando gli ascolti che la nuova dizi è riuscita ad incassare. Le vicende della famiglia Sansalan hanno conquistato i telespettatori, desiderosi di scoprire l’evoluzione della trama. La storia dei due gemelli Nuh e Melek ha suscitato un grande interesse, nonostante lo stop di due settimane.

A partire da domenica 24 agosto “La notte nel cuore” è tornata sul piccolo schermo per svelare al pubblico nuovi colpi di scena. Il 31 è prevista una nuova puntata che, stando alle anticipazioni, riserverà diverse novità. Per settembre, invece, è previsto un cambio di programmazione che potrebbe essere molto gradito dal pubblico.

“La notte nel cuore” raddoppia: previsto un doppio appuntamento il 2 e il 7 settembre

La nuova serie di Canale 5 sta ottenendo un notevole successo. I vertici di Cologno Monzese si dicono soddisfatti del riscontro positivo della dizi, tanto da aver deciso di puntare ulteriormente su questo titolo. A quanto pare, infatti, per la prossima settimana è previsto un doppio appuntamento. “La notte nel cuore” andrà in onda martedì 2 e domenica 7 settembre. Un vero premio per i telespettatori che hanno seguito con attenzione le vicende della dizi.

Le anticipazioni della puntata del 31 agosto

Il 31 agosto andrà in onda una nuova puntata, che regalerà ai fan importanti colpi di scena. Sevilay affronterà il marito, gettando sul giovane il suo senso di frustrazione. La ragazza gli rinfaccerà di aver mentito per anni riguardo la sua adozione. Al contempo affronterà la madre per sapere il nome dei suoi veri genitori. Hikmet, invece, sarà furiosa con Nihayet per aver rivelato a Sevilay la verità riguarda l’adozione. Sumru inizierà a lavorare in un negozio, riuscendo a sostenere le spese d’affitto per l’appartamento in cui vive con la mamma.