La notte nel cuore anticipa la chiusura su Canale 5: ecco quando va in onda il finale

La notte nel cuore è tra le serie tv più amate del pubblico italiano. Ogni martedì e domenica, le vicende ambientate in Cappadocia collezionano ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5. Nonostante il grande successo, Mediaset avrebbe già deciso di chiuderla in anticipo. Secondo quanto riportato dal portale Blasting News, le ultime puntate della serie tv dovrebbero andare in onda per il mese di dicembre sui teleschermi di Canale 5. Il pubblico assisterà così ad un grande finale denso di emozioni. Mediaset avrebbe deciso di anticipare la chiusura de La notte nel cuore di alcuni mesi visto che inizialmente si era parlato del mese di gennaio. La messa in onda di una doppia puntata in prime tim ha portato ad anticipare il finale sui teleschermi di Canale 5.

La notte nel cuore anticipazioni puntata del 19 ottobre

Ma cosa succederà nella nuova puntata de La notte nel cuore che andrà in onda domenica 19 ottobre in prima visione tv? Le anticipazioni della serie tv ambientata in Cappadocia rivelano che Sumru si recherà segretamente dalla moglie di Gurcan. Quest’ultima insinuerà che l’ex moglie di Samet possa essere la responsabile della morte del suo defunto marito. La donna terrorizzata avviserà la polizia, accusando Sumru in pubblico. Nuh, intanto, dichiarerà guerra a Cihan e la sua famiglia ma le cose peggioreranno ulteriormente dopo un litigio con Nazim che lo colpirà spinto dalla gelosia che prova per Sevilay. Allo stesso tempo, Cihan scoprirà che Samet aveva assoldato un sicario per uccidere Tahsin. Quest’ultimo dimesso dall’ospedale dirà di non agire finché non avrà la certezza che dietro al suo attentato c’è la mano del suo fratellastro.