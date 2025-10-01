Javier Martinez assente alla partita del Terni: svelato lo speciale motivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. L’uomo ha fatto parlare nella giornata dell’1 ottobre quando ha deciso di non prendere parte all’amichevole della sua squadra avvenuta al Pala di Vittorio. La Terni volley academy ha disputato la partita contro la Plus Volley Sabaudia senza lo schiacciatore argentino impegnato a Milano ad un evento. Il 30enne ha partecipato alla festa di compleanno del settimanale Chi avvenuta al Teatro Manzoni di Milano insieme alla compagna Helena Prestes. Per l’occasione, l’uomo ha indossato un completo nero come la modella brasiliana che ha optato per un due pezzi. I due sono apparsi complici e innamorati di ritorno da un weekend in Toscana.

Helena Prestes e Javier Martinez in Toscana da Luca Calvani

Helena Prestes e Javier Martinez sono reduci da un weekend in Toscana. La coppia nata nella scorsa edizione del Grande fratello hanno preso parte alla festa organizzata in occasione della vigilia del matrimonio tra Luca Calvani e il compagno Alessandro. In questo frangente, gli Helevier hanno avuto modo d’incontrare altre due ex gieffine, che con loro hanno condiviso l’esperienza davanti alle telecamere della casa più spiata d’Italia. La modella brasiliana e lo schiacciatore del Terni volley academy hanno riabbracciato Amanda Lecciso e Stefania Orlando, che erano state invitate anche loro al matrimonio di Luca Calvani. In alcuni video e foto postate sui social si vedono gli ex gieffini rivedere e scherzare tra di loro come erano soliti fare nella casa del GF.