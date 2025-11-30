[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La New Generation Wind Orchestra presenta la produzione natalizia

C’è un modo silenzioso e potente di raccontare le nostre vite, le nostre emozioni e il nostro Natale: attraverso la musica.

È da questo sentimento che nasce Note di Luce, la nuova produzione natalizia 2025 della New Generation Wind Orchestra, pronta a trasformare la Chiesa Santa Maria delle Grazie in un luogo di ascolto, raccoglimento ed emozione collettiva.

La prima è fissata non a caso per l’8 dicembre, a seguire le due date del 20 e del 21 dicembre, l’ultimo fine settimana pre natalizio, che ci preparerà appieno ad entrare nell’atmosfera del periodo più intenso dell’anno.

Tre appuntamenti per ritrovare l’essenza più vera delle feste: l’incontro, l’armonia, la vicinanza.

Il pubblico sarà accompagnato in un percorso sonoro che intreccia tradizione e contemporaneità, con arrangiamenti originali capaci di toccare corde intime e universali, accendendo ricordi, speranza e stupore. La New Generation Wind Orchestra, composta da giovani musicisti del territorio, continua a crescere e a sorprendere: un ensemble che non si limita a “suonare”, ma che immagina la musica come ponte, come linguaggio capace di unire generazioni, storie e sensibilità diverse. Sotto la sapiente e magistrale guida del Maestro Antonio Pio La Marca, giovanissimo talento sipontino della direzione d’orchestra.

Note di Luce non è semplicemente un concerto: è un’esperienza. Un invito a fermarsi, respirare e lasciarsi guidare dal suono in uno dei luoghi più simbolici per la comunità manfredoniana: la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, cornice perfetta per accogliere la dimensione spirituale e intima del Natale.

L’iniziativa rientra nel percorso culturale promosso dalla New Generation Wind Orchestra, che continua a portare sul territorio esperienze musicali di qualità, accessibili e pensate per tutta la cittadinanza.

Una dedica speciale accompagnerà gli appuntamenti di Natale, ad Alessandra Facchiano, flautista con occhi e cuore leggeri, capace di regalare emozioni uniche in ogni nota suonata.

SAVE THE DATE

8, 20 e 21 dicembre 2025

Chiesa Santa Maria delle Grazie, Via Tribuna 101 – Manfredonia

Ingresso: 10,00 euro

Per info, prenotazioni:

Antonio: 3347461677

Libera: 3405015593

Giuseppe: 3454591757

Mimmo: 3926708228