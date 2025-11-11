[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La musica come legame: i DJ di Manfredonia si ritrovano per una serata tra amicizia e passione alla Masseria Monticelli

MANFREDONIA – A volte non servono consolle, palchi o luci colorate per creare l’atmosfera giusta. Basta una tavolata, qualche risata e quella passione che, nonostante il tempo, continua a unire chi vive di musica e di emozioni.

Per la seconda volta in un anno, i DJ di Manfredonia si sono ritrovati insieme per una serata di convivialità, amicizia e condivisione, lontano dai riflettori ma più vicini che mai.

Non era un evento ufficiale, ma un incontro nato dal desiderio di stare insieme e di mantenere vivo un legame che va oltre la musica.

Alla serata hanno partecipato non solo DJ, ma anche fotografi, cantanti, musicisti, animatori e intrattenitori, tutti accomunati da un amore autentico per la musica e per ciò che essa rappresenta: energia, unione e libertà.

Persone che, in modi diversi, contribuiscono da anni ad animare le serate e gli eventi della città, rendendo Manfredonia un luogo dove il ritmo non si ferma mai.

A guidare e intrattenere con la consueta ironia è stato Pasquale De Nittis, per tutti il “Gigi D’Agostino di Manfredonia”, che con la sua simpatia ha saputo tenere unita la compagnia e dare alla serata quel tocco di leggerezza che solo chi ama davvero la musica sa trasmettere.

Tra i momenti più belli, l’abbraccio collettivo a Filippo Clemente, amico e DJ che, dopo aver affrontato un periodo complesso legato alla salute, è tornato tra i suoi compagni con il sorriso e la voglia di condividere di nuovo la sua passione.

Un ritorno che ha emozionato tutti e che ha ricordato quanto la musica sappia essere anche cura, forza e rinascita.

Durante la serata non sono mancati i saluti e i pensieri per chi, per altri impegni, non ha potuto essere presente, ma che resta comunque parte di questa grande famiglia musicale.

Perché alla fine, ciò che conta davvero non è esserci fisicamente, ma sentirsi parte dello stesso ritmo e dello stesso spirito.

Tra racconti, aneddoti e risate, la serata si è conclusa con una promessa: rivedersi presto, magari di nuovo intorno a una tavola o dietro a una consolle, ma sempre uniti dalla stessa passione.

Un ringraziamento sincero va anche a tutto lo staff della Masseria Monticelli, che con cortesia e disponibilità ha saputo accogliere il gruppo in un’atmosfera semplice e familiare, rendendo l’incontro ancora più piacevole.

Un momento semplice, ma pieno di significato, che ha ricordato a tutti che la musica è amicizia, solidarietà e appartenenza.

Un linguaggio universale che a Manfredonia continua a unire generazioni, cuori e storie diverse, sotto un’unica grande melodia: quella dell’amicizia vera.

Dj Antimo