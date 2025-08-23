“La forza di una donna”puntata 26 agosto: Sirin e Sarp si incontrano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue la programmazione della nuova dizi di Canale 5 “La forza di una donna”. La serie va in onda ogni pomeriggio alle 17:15 sulla quinta rete. La trama, caratterizzata da intrighi e storie d’amore, ha conquistato l’attenzione del pubblico. I telespettatori, infatti, sono in trepidante attesa di scoprire l’evoluzione delle vicende. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda martedì 26 agosto preannunciano interessanti colpi di scena. A quanto pare Sarp riuscirà ad incontrare Sirin, rivelandole qualcosa di molto importante.

“La forza di una donna” anticipazioni del 26/08: Piril fa una scoperta su Bahar

Nel corso della puntata che andrà in onda il 26 agosto, Umbran deciderà di recarsi a Ceyda. La visita ha uno scopo ben preciso: chiedere alla donna in che modo sta spendendo il denaro. Tuttavia una volta che avrà raggiunto l’appartamento apprenderà che l’abitazione appartiene a Musa. Piril, al contempo, si renderà conto che Bahar ha aperto un nuovo profilo social. Il giovane sarà stupito dalla decisione della ragazza, tanto da provare un innegabile sentimento di gelosia.

“La forza di una donna” puntata del 26 agosto: l’incontro tra Sarp e Sirin

La puntata proseguirà con un colpo di scena importante. Sarp organizzerà un incontro con sua cognata. Il marito di Bahar chiederà a Levent di aiutarlo a programmare l’appuntamento con la ragazza. Nel momento in cui si ritroverà faccia a faccia con la sorella di sua moglie, Sarp proverà dei sentimenti contrastanti. Anche Sirin apparirà emozionata, tanto da chiedere scusa al cognato per tutto il dolore che gli ha provocato. Tuttavia il marito di Bahar rivelerà qualcosa di molto importante alla ragazza. Sarp chiederà alla cognata di non cercarlo mai più e di dimenticare questo loro incontro. Suat verrà presto a conoscenza di quanto accaduto, mostrando grande disappunto all’idea che l’uomo abbia rivisto la sorella della moglie. Suat, infatti, finirà per scaricare la sua rabbia su Munir per non aver impedito l’incontro.