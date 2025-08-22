“La forza di un donna” ridotta dal 1 settembre: ecco a che ora andrà in onda

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“La forza di una donna” è una delle dizi che la quinta rete ha inserito nel palinsesto di Canale 5. Le vicende hanno fin da subito attirato l’attenzione del pubblico, riscontrando una media di ascolti positiva. I telespettatori, infatti, attendono con ansia di scoprire le evoluzioni delle varie storyline oltre che il destino della protagonista. Considerato il buon riscontro da parte del pubblico, i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di dare ampio spazio alla dizi. Nella fase iniziale dell’estate, infatti, “La forza di una donna” è andata in onda alle 14:45 circa, con un unico episodio. In seguito, invece, l’orario di messa in onda è stato spostato alle 17:15, protraendo la durata dell’episodio.

Con l’arrivo della stagione autunnale, però, bisognerà tenere conto del cambio di programmazione. Il palinsesto della nuova stagione integrerà i consueti format del pomeriggio di Canale 5. Difatti anche la programmazione della dizi subirà dei cambiamenti.

“La forza di una donna” ridotta dal 1 settembre

“La forza di una donna” ha tenuto compagnia al pubblico per tutto il periodo estivo. La nuova stagione televisiva, però, dovrà necessariamente dare spazio a nuovi programmi. Se nel corso dei mesi più caldi le dizi tendono ad occupare buona parte dei palinsesti, nel periodo autunnale il contesto cambia. A partire dal 1 settembre, infatti, la serie turca sarà ridotta per dare spazio ad un format di approfondimento di cronaca ed attualità.

La dizi andrà in onda alle 16:10

A quanto pare a partire da lunedì 1 settembre, la nota dizi di Canale 5 andrà in onda alle ore 16:10. La messa in onda sarà anticipata di un’ora, ma anche ridotta per dare spazio al nuovo programma “Dentro la notizia” condotto da Gianluigi Nuzzi. Il format avrà inizio alle 17:00, pertanto “La forza di una donna” terminerà qualche minuto prima, risultando un ottimo traino per la trasmissione.