La forza di una donna torna in televisione: ecco quando e dove

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La forza di una donna è tra le serie tv che hanno appassionato milioni di telespettatori. La storia di Bahar ha debuttato a giugno 2025 sui teleschermi di Canale 5 dove ha registrato un clamoroso successo di ascolti. A fine maggio 2026, invece, Mediaset ha trasmesso il finale della serie tv che ha commosso l’Italia intera. A distanza di tempo, ecco che la dizi turca tornerà nuovamente in televisione. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni in rete si apprende che La forza di una donna verrà trasmessa alla mattina sui teleschermi di Rete 4, già casa de La Promessa. Le vicende ambientate nel quartiere di Tarlabasi andranno in onda da lunedì 9 novembre a partire dalle ore 7:40. La serie tv prenderà il posto di Terra amara, che chiuderà i battenti venerdì 7 novembre col grande finale della storia di Zuleyha.

La forza di una donna in onda dal 9 novembre su Rete 4

La forza di una donna tornerà in onda da lunedì 9 novembre. La prima stagione della serie tv andrà in onda dalle ore 7:40 sui teleschermi di Rete 4. Una bella novità per tutti i fans ancora legati alla storia commuovente di Bahar e dei suoi due figli. La serie tv racconta la storia di una donna, abbandonata all’età di 8 anni ed innamoratosi di un uomo più grande di lei. La donna dovrà fare i conti con un lutto per poi riscoprire le bellezze della vita dopo essersi trasferita coi suoi due figli in un nuovo quartiere.

Bahar de La forza di una donna (Screen Mediaset Infinity)