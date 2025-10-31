La forza di una donna, spoiler 31 ottobre 2025: Hatice, Ceyda e Yeliz in pericolo, una di loro muore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 31 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che gli scagnozzi di Nezir chiameranno Yusuf per avvisarlo del fatto che si stanno recando a casa di Bahar per rapire lei e i suoi figli. L’uomo ha un accordo con loro, infatti con una scusa uscirà di casa insieme ad Arif.

Spoiler La forza di una donna 31 ottobre 2025: Sarp scappa con Bahar e i figli, gli uomini di Nezir uccidono…

Anche Sarp verrà informato del piano di Nezir ed è per questo che si precipiterà a casa della sua prima moglie per portare al sicuro sia lei che i loro figli.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Sarp e la sua famiglia riuscirà a fuggire. Non appena arriveranno gli uomini di Nezir discuteranno con Ceyda, Hatice ed Yeliz. In modo accidentale però partirà un colpo di pistola ed una delle donne perderà la vita.