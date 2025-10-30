La forza di una donna, spoiler 30 ottobre 2025: Suat svela a Sirin cosa succederà a Bahar

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 30 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Yeliz inizierà il suo nuovo lavoro e già dal primo giorno riuscirà a fare colpo sulla proprietaria del negozio. Intanto Bahar chiederà ad Hatice di dormire a casa sua perché ha la febbre e non vorrebbe far ammalare Doruk e Nisan.

Spoiler La forza di una donna 30 ottobre 2025: Sirin scopre cosa faranno gli uomini di Nezir

Dopo aver ricevuto l’inaspettato invito Sirin ha accettato di andare a cena con Suat. L’uomo a fine serata la metterà in guardia sul fatto che gli uomini di Nezir si introdurranno a casa della sorella.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Sirin scoprirà quindi che Bahar e i suoi figli verranno portati via. Suat le spiegherà che lo scopo è quello di far uscire Sarp allo scoperto.