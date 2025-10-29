La forza di una donna, spoiler 29 ottobre 2025: Arif fa una proposta a Bahar, le chiederà di…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 29 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Arif farà un’inaspettata proposta a Bahar. Quest’ultima è molto preoccupata perché teme che i suoi figli possano essere in pericolo, specie dopo che l’hanno minaccia e l’hanno spaventata rapendo i bambini.

Spoiler La forza di una donna 29 ottobre 2025: Sirin riceve un inaspettato invito

Nonostante lei abbia preso le distanze da Arif lui chiederà alla protagonista di andare via insieme da Istanbul per trovare un posto sicuro dove poter vivere insieme a Nisan e Doruk. Al momento però non è noto quale sarà la sua reazione.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che dopo tutto quello che è successo tra loro Sirin proverà a far tornare il sereno nel suo rapporto con il padre. Per Enver la figlia realizzerà una nuova insegna per la sua sartoria, poi riceverà un invito a cena fuori da Suat.