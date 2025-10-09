La forza di una donna si allunga su Canale 5: sorpresa per i fan della serie tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv più viste in questa stagione televisiva. Ogni giorno le vicende di Bahar, Nisan e Doruk collezionano ascolti record sui teleschermi di Canale 5. Sono oltre 2 milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le avventure della protagonista nel quartiere di Tarlabasi. Un grande successo che Mediaset ha deciso di premiare. Secondo quanto riportato da Blasting News, La forza di una donna si allungherà di durata nel weekend. La puntata in programma sabato 11 ottobre andrà in onda dalle 14:10 fino alle 14:40 quando prenderà la linea Verissimo. Le vicende di Bahar guadagneranno circa venti minuti in più rispetto alle puntate trasmesse in precedenza.

La forza di una donna anticipazioni: Arif viene rapito

La serie tv turca sta tenendo incollati milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che ci saranno momenti terribili per Arif. Proprio quest’ultimo verrà rapito dagli uomini di Nezir, che decideranno di abbandonarlo in un bosco dopo averlo pestato. Nel frattempo al quartiere di Tarlabasi Ceyda e Enver appariranno molto preoccupati dopo aver trovato delle macchie di sangue nel bancone del bar. I due temeranno che sia successo qualcosa di grave ad Arif. I sospetti dei due si riveleranno fondati visto che il barista farà ritorno a casa con il volto completamente tumefatto grazie all’aiuto di un tassista.