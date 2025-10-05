Verissimo, Helena Prestes parla del rapporto difficile col padre: “Mi insulta”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes insieme ad Javier Martinez sono stati ospiti della puntata di Verissimo, andata in onda il 5 ottobre sui teleschermi di Canale 5. La coppia si è raccontata a cuore aperto, rivelando i momenti belli e brutti che hanno contraddistinto la loro vita e la loro storia d’amore. In questo frangente, l’ex gieffina ha parlato del difficile rapporto coi suoi genitori che non vede da ormai molti anni. La modella brasiliana ha parlato del padre, che a volte sente per telefono, facendo una rivelazione che ha sconvolto il pubblico di Canale 5. Helena Prestes ha dichiarato tra le lacrime le seguenti parole: “Non ho un bel rapporto, fa tante domande e io sono con la mia vita, vuole venire in Italia e mi chiede troppo. Mi insulta, mi ha chiesto un I-phone io ne ho dato uno a mio nipote e però ha uno schermo rotto e poi mi insulta con cose che non posso dire perché è troppo grave.”

Helena Prestes ed il rapporto complicato coi genitori

Nel corso della puntata di Verissimo, Helena Prestes è tornata a parlare del difficile rapporto coi genitori in Brasile. Oltre al padre, la modella ha dimostrato di avere un rapporto complicato anche con la madre che non sente da ormai diverso tempo. La donna ha quindi rivelato che Javier Martinez la sta aiutando a provare a riallacciarsi con lei. Il pallavolista argentino ha riferito a Silvia Toffanin di avere il numero della suocera e di aver spesso avuto voglia di scriverle una lettera. Non è la prima volta che la modella brasiliana parla del rapporto difficile con la madre. Qualche mese fa sempre a Verissimo, la 35enne aveva dichiarato: “Da tre anni non la sento, forse due anni fa, da quando il mio ex fidanzato mi aveva chiesto una famiglia, io ho smesso di mandare soldi a mia madre e lei ha smesso di parlare con me, è sparita.“