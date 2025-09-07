La forza di una donna si allunga su Canale 5: la bella sorpresa per i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna continua a registrare ascolti clamorosi sui teleschermi di Canale 5. La serie tv ha totalizzato oltre 2 milioni di telespettatori per uno share del 26%, riuscendo così a battere la concorrenza delle altre reti. Un vero e proprio fenomeno che Mediaset ha deciso di premiare. Le vicende di Bahar, Nisan e Doruk subiranno un cambio di programmazione da lunedì 8 settembre su Canale 5. Secondo quanto riportato da Blasting News, La forza di una donna andrà in onda dalle ore 15:30 fino alle 16:45 quando prenderà la linea Dentro La notizia condotto da Gianluigi Nuzzi. La dizi turca anticiperà la sua messa in onda di venti minuti in seguito alla conclusione di If you love, soap opera di grande successo con protagonista Kerem Bursin.

La forza di una donna anticipazioni: Alp incontra Doruk

Ma cosa succederà nelle nuove puntate de La forza di una donna in programma dall’8 settembre sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Enver chiederà ad Hatice di aiutare Bahar, Ceyda e Yeliz a terminare l’ordine di camice lavorando di notte all’interno del laboratorio di Sema. Hatice sarà all’oscuro che il lavoro si svolge all’insaputa della proprietaria. Intanto Alp deciderà di recarsi a trovare l’ex suocero in ospedale. Nel parcheggio della clinica, l’uomo sarà riconosciuto da Doruk, che lo chiamerà papà. Munir cercherà di assassinare Enver per evitare che parli con Alp mentre Julide verrà ritrovata affogata nella piscina di casa di Piril.