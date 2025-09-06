Innocence cancellato su Canale 5: ecco quale serie tv la sostituirà

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Innocence è stata tra le serie tv che hanno appassionato il pubblico italiano in questa calda estate italiana. Il caso di Ilker e Lea ha registrato discreti ascolti durante il weekend. Anche oggi 6 e domani 7 settembre andranno in onda le ultime puntate della serie tv previste dalle ore 17:40 sui teleschermi di Canale 5. Ultime perché Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri non farà molto felici i fan. I piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di cancellare Innocence per permettere la messa in onda sia de La forza di una donna che di Verissimo. A partire dal 13 settembre, infatti, le vicende di Bahar, Nisan e Doruk andranno in onda dalle ore 14:30 fino 16:30 per assicurare un ottimo traino per la nuova stagione di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Innocence sospeso dal 13 settembre su Canale 5

Le vicende di Ela e Ilker saranno sospese da sabato 13 settembre su Canale 5. Resta confermato invece l’appuntamento di Innocence in programma oggi 6 e domani 7 settembre. Le anticipazioni della serie tv raccontano che Ela ricorderà che era in attesa di un bambino di Ilker prima della tragedia. La donna correrà a confrontarsi con l’uomo, che ammetterà di averle lanciato una sedia contro e di essere il papà del bambino mai nato. Nonostante questo, Ilker smentirà di aver sequestrato la protagonista e lanciata da un auto in corsa. Le dichiarazioni dell’imprenditore sconvolgeranno Irem, la quale porrà fine al matrimonio con lui.