La forza di una donna raddoppia dall’1 dicembre: la bella novità per i fans

La forza di una donna continua ad essere una delle serie tv più amate dello spettacolo italiano. Le vicende di Bahar, Nisan e Doruk collezionano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. In queste ultime ore è stato annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fan dello sceneggiato ambientato in Turchia. Secondo quanto riportato in rete, La forza di una donna raddoppierà a partire dall’1 dicembre. In particolare, le vicende di Bahar andranno in onda dalle ore 16:00 fino alle 16:25 ma anche dalle 18:25 fino alle 18:45. Mediaset ha deciso di ampliare la messa in onda della serie tv per permettere ad Avanti un altro di avere un grande traino in termini di ascolti.

A partire dall’1 dicembre, La forza di una donna subirà un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fans che avevano dovuto assistere a puntate dalla durata minima. Ma cosa succederà nel corso dei prossimi appuntamenti della serie tv? Le anticipazioni raccontano che Arif e Yusuf finiranno in carcere con l’accusa di aver posto fine alla vita di Yeliz. Padre e figlio Kara verranno incastrati grazie ad una prova posizionata sul bancone del loro bar. In questa delicata situazione farà il suo arrivo Kismet, che rivelerà di essere una persona molto vicina ai due uomini. Il pubblico scoprirà che l’avvocatessa è la sorellastra di Bahar e quindi la figlia illegittima di Yusuf.