La forza di una donna ridotta dal 1° settembre: il cambio di programmazione

La forza di una donna continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Ogni giorno le vicende di Bahar ed i suoi due figli collezionano ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5. Nonostante questo, la dizi turca sarà destinata ad un nuovo cambio di programmazione a causa dell’arrivo della nuova stagione televisiva. Secondo quanto trapelato da Blasting News, La forza di una donna andrà in onda in versione ridotta a partire da lunedì 1° settembre per permettere la messa in onda di Dentro La notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5. Per questo motivo, la serie tv partirà dalle ore 16:10 per concludersi intorno alle 17:00 quando prenderà la linea il nuovo programma d’informazione guidato dal volto di Rete 4, che ha preso il posto di Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque.

La serie tv andrà in onda in versione ridotta a partire dal 1° settembre per permettere la messa in onda di Dentro la notizia, il nuovo programma d’informazione condotto da Gianluigi Nuzzi che prenderà il posto di Pomeriggio Cinque. Ma cosa succederà nelle prossime puntate de La forza di una donna in programma prossimamente in televisione? Le anticipazioni della serie tv raccontano che Sirin stringerà un’alleanza con Suat per impedire a Sarp di scoprire che Bahar, Nisan e Doruk sono ancora vivi. Julide, nel frattempo, si recherà a far visita dall’ex cognata, alla quale darà il suo supporto economico. La donna tuttavia non racconterà alla protagonista che Sarp è ancora vivo ed oggi si fa chiamare Alp.