La forza di una donna raddoppia dal 13 settembre: tutte le novità

“La forza di una donna” è una delle serie più apprezzate dal pubblico a casa. Le vicende di Bahar e dei suoi figli stanno appassionando i telespettatori. Le aspettative della Mediaset, che ha scelto di investire su questo prodotto, sono state ben ripagate. La quinta rete ha, infatti, deciso di trasmettere la dizi nel corso dei mesi estivi, in sostituzione dei consueti format. Con l’arrivo della stagione autunnale, i palinsesti stanno subendo inevitabili cambiamenti.

L’orario di messa in onda della serie turca è stato anticipato alle 16:10, per poi lasciare spazio al nuovo programma di Gianluigi Nuzzi “Dentro la notizia”.

“La forza di una donna” resta nel palinsesto autunnale

“La forza di una donna” ha catturato l’attenzione del pubblico, confermandosi una delle dizi più seguite dell’estate. I telespettatori desiderano continuare a seguire le vicende di Bahar per non perdere nessun colpo di scena. La quinta rete, infatti, ha deciso di non rinunciare alla nuova serie, lasciandole spazio anche nel palinsesto della stagione autunnale. I fan, dunque, potranno conoscere l’evoluzione delle varie storyline. La messa in onda della dizi, infatti, è stata spostata dalle 17:15 alle 16:10 circa per consentire l’inserimento del nuovo format di intrattenimento.

“La forza di una donna” andrà in onda anche di sabato

I vertici di Cologno Monzese stanno puntando tanto su questo titolo, tanto da decidere di concedergli ulteriore spazio. A quanto pare, infatti, a partire dal 13 settembre, la dizi con protagonista Bahar andrà in onda anche di sabato con un doppio episodio. I fan, dunque, avranno modo di seguire l’evoluzione delle vicende anche di sabato.