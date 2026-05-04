Racconto di una notte a rischio chiusura su Canale 5: svelato il motivo

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Racconto di una notte è la nuova serie tv turca della domenica sera di Canale 5. Approdata da poche settimane in Italia, la dizi turca non sta riscuotendo il successo sperato. Ogni domenica le puntate registrano meno di 2 milioni di telespettatori, non riuscendo a contrastare la concorrenza delle altre reti ed in particolare Rai 1. Per questo motivo, Mediaset starebbe pensando di chiudere anticipatamente Racconto di una notte. Secondo quanto trapelato dal portale Blasting News, la storia di Mahir e Canfeza potrebbe venire sospesa oppure spostata in una fascia meno competitiva. La dizi turca non è mai riuscita a conquistare il pubblico forse a causa di una trama non semplice.

Racconto di una notte rischia la chiusura per bassi ascolti

La storia di Mahir e Canfeza è a rischio chiusura a causa dei bassi ascolti registrati su Canale 5. Racconto di una notte non sta conquistando il pubblico italiano, come aveva fatto La notte nel cuore, Terra amara o Tradimento. In attesa di aggiornamenti, resta confermato il nuovo appuntamento con la serie tv previsto per domenica 10 maggio su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che Afet ha detto a Ferman, Sevde e Gulizar che Mahir, sua madre e Canfeza continueranno a vivere nella loro grande tenuta. Mustafa, invece, perderà il lume della ragione quando vedrà il poliziotto insieme a Canfeza in abito da sposa. L’uomo verrà rassicurato dalla sorella, che lo aveva chiamato su richiesta di Afet.