La forza di una donna cancellata su Canale 5: ecco quando e perché

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La forza di una donna continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Le vicende di Bahar, Nisan e Doruk collezionano oltre 2 milioni di telespettatori per uno share del 23% di share sui teleschermi di Canale 5. Un grande successo targato Mediaset che si appresta a chiudere i battenti tra poche settimane. Per questa ragione, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di attuare un cambio di programmazione per quanto concerne le festività pasquali. Secondo quanto riportato in rete, La forza di una donna continuerà la sua regolare messa in onda in occasione del 5 aprile (Pasqua) mentre subirà una modifica per il giorno di Pasquetta. Lunedì 6 aprile, la serie tv ambientata in Turchia non andrà in onda per permettere l’emissione di un doppio appuntamento di Forbidden Fruit.

La forza di una donna non va in onda per Pasquetta

Le vicende di Bahar, Nisan e Doruk non andranno in onda in occasione di Pasquetta (6 aprile). La forza di una donna verrà sostituita da un doppio appuntamento di Forbidden Fruit che inizierà dalle ore 14:10 per concludersi alle 16:55 quando prenderà la linea Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5. Le anticipazioni sulle puntate finali della serie tv raccontano che Arif farà una drammatica scoperta. L’uomo apprenderà che Sirin ha posto fine alla vita di Sarp dopo aver ascoltato una sua conversazione con un ladro. Fazilet, invece, interromperà la collaborazione con Bahar a causa della sua vicinanza con Ceyda, che le aveva sottratto dei gioielli.