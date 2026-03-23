Forbidden fruit cancellata su Canale 5: ecco quando e perché

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Brutte notizie per i fans di Forbidden fruit. Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri non piacerà ai numerosi telespettatori della serie tv. Scendendo nei dettagli, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di cancellare l’appuntamento della dizi turca in programma giovedì 2 aprile in prima serata. Forbidden fruit verrà sostituito da Stanno tutti invitati, il nuovo programma comico di Pio e Amedeo. Il nuovo spettacolo del duo andrà in onda ogni giovedì per tre prime serate. Una novità che siamo sicuri non piacerà ai fans delle vicende di Ender e Yildiz, che dovranno accontentarsi degli appuntamenti in programma da lunedì alla domenica pomeriggio.

Forbidden fruit non va in onda giovedì 2 aprile in prima serata

Forbidden fruit non andrà in onda giovedì 2 aprile in prima serata su Canale 5 visto che sarà sostituito da Stanno tutti invitati, il nuovo show comico di Pio e Amedeo. La serie tv turca ha ottenuto un grande successo in queste ultime settimane grazie a delle trame accattivanti e storie d’amore ricche di colpi di scena. Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che Nadir farà il suo arrivo in città, dimostrando di avere un conto in sospeso con Halit. L’uomo chiederà a Sahika di andarsene per non essere riuscita a conquistare il cuore del signor Argun. La novità non piacerà alla darklady che prima di lasciare Istanbul avvelenerà Halit, Ender, Yildiz e Aysel.