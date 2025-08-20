La forza di una donna cambia orario dall’1 settembre: tutto sulla nuova programmazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è la serie tv che ha conquistato il cuore degli italiani. Ogni giorno le vicende di Bahar, Nisan e Doruk hanno registrato ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5. Tuttavia con l’arrivo della nuova stagione televisiva di Mediaset anche la serie tv subirà alcune importanti modifiche. La dizi turca in particolare anticiperà la sua messa in onda a partire dall’1 settembre. In particolare, La forza di una donna andrà in onda dalle ore 16 fino alle 17 quando prenderà la linea la prima edizione di Dentro la notizia, il nuovo programma d’informazione condotto da Gianluigi Nuzzi che prenderà il posto di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. Bahar, Nisan e Doruk avranno il compito di fronteggiare la concorrenza de Il Paradiso delle signore, che andrà in onda allo stesso orario su Rai 1.

La forza di una donna anticipazioni delle nuove puntate

Ma cosa succederà nel corso delle nuove puntate de La forza di una donna in programma a fine agosto su Canale 5? Le anticipazioni della dizi turca raccontano che Hatice troverà la forza di affrontare l’ex amante del suo primo marito. Durante l’incontro, la donna farà la conoscenza anche di una delle figlie della sua ex rivale. Insieme cercheranno di aiutare Bahar a trovare una persona compatibile per il trapianto di midollo osseo per avere almeno una chance di sopravvivenza. Nel frattempo, Yeliz e Ceyda organizzeranno una festa a sorpresa per la protagonista pregando Nisan di invitare anche Hatice. Purtroppo al party interverranno alcuni uomini poco raccomandabili che dichiareranno di essere i proprietari dell’abitazione.