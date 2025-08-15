If you love, quando finisce su Canale 5? C’è la data dell’ultima puntata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

If you love è tra le serie tv che stanno andando in onda in questo momento in Italia. La storia di Ates e Leyla sta collezionando ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5, dove ha debuttato ad agosto. Nonostante il grande successo, la dizi turca ha una durata molto limita. Secondo quanto trapelato dal portale Everyeye.it, If you love dovrebbe andare in onda con l’ultima puntata la prossima domenica 31 agosto su Canale 5. Ma cosa succederà nel fnale della serie tv con Kerem Bursin? Le anticipazioni raccontano che Ates si troverà di fronte ad un bivio: affrontare il processo con la speranza di vincere l’affidamento dei fratelli minori oppure partire per la Spagna. Il protagonista sconvolgerà tutti dimettendosi dal ruolo di amministratore delegato della casa di moda.

If you love anticipazioni sul finale in onda il 31 agosto

Le anticipazioni sul finale di If you love trasmesso il 31 agosto su Canale 5 rivelano che Ates deciderà di tornare in Spagna e lasciare l’azienda nelle mani di Umut. Qui, l’uomo passerà una notte con Leyla ma la mattina si dirà pronto a lasciarla ed allontanarsi da tutto, convinto che la battaglia sia ormai persa. Ates, nel frattempo, scoprirà un patto losco stipulato tra Fusun e Umut al termine della prima udienza. Inizialmente, il giovane ignorerà l’informazione per non essere trascinato nei giochi di potere anche se poi cambierà presto idea spinto dall’amore che prova per i fratellini. Ates si presenterà in tribunale dove il giudice deciderà di assegnargli i bambini al termine di un’udienza tumultuosa.