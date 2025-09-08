La forza di una donna debutta anche nel weekend: cancellato Innocence

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna tiene incollati ogni giorno oltre 2 milioni di telespettatori. Le vicende di Nisan, Doruk e Bahar hanno commosso l’Italia intera grazie ad una storyline ricca di colpi di scena. Un grande successo made in Turchia che Mediaset ha deciso di premiare. I piani alti di Cologno Monzese hanno annunciato un importante cambio di programmazione che siamo certi farà felici i telespettatori di Canale 5. Scendendo nei dettagli, La forza di una donna debutterà anche nel weekend per assicurare un ottimo traino a Verissimo, che tornerà con una nuova stagione. Dal prossimo 13 settembre, la dizi turca andrà in onda anche di sabato e domenica. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di sospendere Innocence, le cui puntate verranno trasmesse su Mediaset Infinity.

La forza di una donna in onda 7 giorni su 7

La forza di una donna andrà in onda 7 giorni su 7 a partire dalla settimana dall’8 al 14 settembre. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate raccontano che Hatice aiuterà Bahar, Ceyda e Yeliz a terminare l’ordine di camice lavorando di notte nel laboratorio di Sema. Sarp andrà in ospedale per parlare con Enver ma nel parcheggio incontrerà Doruk che lo chiamerà papà. Intanto Munir cercherà di assassinare Enver per evitare che parli con l’ex genero. Julide, invece, verrà ritrovata morta all’interno della piscina di casa. Doruk convincerà la sorella Nisan che loro padre è tornato mentre Piril soffrirà per la morte della suocera. Sarà qui che Suat deciderà di occultare il cadavere di Julide per poi dire a Sarp una mezza verità.