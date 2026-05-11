La forza di una donna, appuntamento extralarge su Canale 5: ecco quando

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La forza di una donna è stata tra le serie tv che hanno totalizzato più ascolti sui teleschermi di Canale 5. Ogni giorno le vicende di Bahar hanno registrato oltre 2 milioni di telespettatori in Italia. Tra pochi giorni, il pubblico dovrà dire addio alle vicende ambientate nel quartiere di Tarlabasi. Scendendo nei dettagli, La forza di una donna andrà in onda con un appuntamento extralarge in occasione del finale della terza e ultima stagione. Canale 5 trasmetterà gli ultimi tre episodi della serie tv in prima serata su Canale 5. Il pubblico avrà così modo di salutare Bahar e tutti i protagonisti dell’amata dizi turca.

La forza di una donna in onda il 22 maggio in prima serata con una puntata extralarge

La serie tv andrà in onda venerdì 22 maggio con una puntata extralarge in prima serata. La forza di una donna saluterà i telespettatori con un finale di stagione ricco di colpi di scena. Il pubblico assisterà alle doppie nozze di Bahar e Ceyda. Le due migliori amiche decideranno di sposarsi lo stesso giorno rispettivamente con Arif e Raif. In questa circostanza, la cantante avrà due gradite sorprese da parte di Arda e sua madre. Sirin, invece, verrà ricoverata in una clinica psichiatrica dove sconterà la condanna per i crimini commessi. Infine Kismet e Cem lasceranno Istanbul.