La forza di una donna sbarca in prima serata: ecco quando e perché

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv più amate dagli italiani. Ad un anno e mezzo dal suo debutto in Italia, la dizi turca è pronta a salutare il pubblico italiano con un finale di stagione ricco di colpi di scena. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete si apprende le ultime tre puntate de La forza di una donna andranno in onda in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Bahar e tutti i protagonisti della serie tv saluteranno il pubblico il prossimo venerdì 22 maggio in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset. Una decisione presa dai piani alti di Cologno Monzese per premiare una delle dizi turche di maggiore successo in Italia.

La forza di una donna chiude i battenti il 22 maggio in prima serata

Le vicende di Bahar chiuderanno i battenti il prossimo 22 maggio in prima serata su Canale 5 con una puntata speciale. La forza di una donna è pronta a salutare il suo pubblico dopo aver ottenuto ascolti clamorosi, capaci di contrastare e superare la concorrenza delle altre reti. Le anticipazioni sul finale della terza e ultima stagione raccontano che Sirin verrà arrestata e ricoverata in una clinica psichiatrica. Bahar, invece, avrà un grande successo grazie alla pubblicazione del suo libro. La donna inoltre avrà il suo lieto fine al fianco di Arif. Proprio quest’ultimo farà una romantica proposta di nozze alla protagonista con la complicità di Enver, NIsan e Doruk.