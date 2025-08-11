La forza di una donna anticipazioni dal 18 al 22 agosto: Bahar trova il donatore di midollo osseo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna continuerà a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate in programma da lunedì 18 a venerdì 22 agosto in prima visione su Canale 5 rivelano che grande attenzione sarà focalizzata su Enver e Hatice. In particolare, i due avranno una nuova discussione all’uscita dell’ospedale. La coppia deciderà di divorziare nonostante Jale provi a fare da mediatrice tra di loro. Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che ci saranno positive notizie per Bahar. La protagonista della serie tv scoprirà che i dottori hanno trovato il donatore di midollo osseo compatibile con lei. Sarà in questo frangente che Bahar scoprirà che la sua donatrice è sua sorella Sirin, colei che aveva avuto una relazione extraconiugale con Sarp.

La forza di una donna anticipazioni: Sirin accetta di aiutare Bahar

Le anticipazioni di La forza di una donna riguardanti le nuove puntate in onda da lunedì 18 a venerdì 22 agosto in prima visione su Canale 5 raccontano che Sirin accetterà di aiutare sua sorella Bahar, donandole il suo midollo osseo se non accadesse l’imprevisto. La donna verrà rapita da Munir, che non esiterà a farle delle pesanti minacce. Problemi che aumenteranno quando Jale scoprirà che Sirin è affetta da epatite e per questo non potrà donare il proprio midollo osseo per salvare la vita alla sorella. Nel frattempo, Enver, Yeliz e Ceyda proveranno a tirare su il morale a Bahar, regalandone un vestito elegante che purtroppo metterà in risalto i segni evidenti della malattia sul suo corpo.