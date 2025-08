Io sono Farah sospesa su Canale 5: ecco quando e perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah sta registrando ascolti record sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di una madre e del figlio gravemente malato hanno totalizzato oltre il 24% di share con quasi 3 milioni di telespettatori. Un grandissimo successo che Mediaset ha deciso di preservare. Per questo motivo, la serie tv andrà in onda in versione ridotta a partire da lunedì 4 agosto sui teleschermi di Canale 5. Ma i cambi di programmazione non sono finiti qui perché Io sono Farah verrà sospesa in occasione della settimana di Ferragosto (11-15 agosto). Mediaset ha deciso di trasmettere al posto della serie tv con Demet Ozdemir un doppio appuntamento di If you love, che debutterà dal 4 agosto su Canale 5 a partire dalle 15:15. Una vera e propria rivoluzione che ha scatenato malcontento da parte del popolo social.

If you love prende il posto di Io sono Farah durante la settimana di Ferragosto

If you love debutterà il prossimo 4 agosto su Canale 5. La serie tv inoltre prenderà il posto di Io sono Farah nella settimana di Ferragosto prevista dall’11 al 15 agosto. Ma di cosa parla la produzione con protagonista Kerem Bursin già visto in Love is in the air? A Maiorca il carismatico Ates apprenderà con sgomento la notizia della morte del padre. Llter gli suggerirà di tornare in Turchia per assistere ai funerali. A Istanbul il fratello Umut e la zia Fusun insisteranno perché Ates ritorni al più presto in patria vista l’apertura del testamento del padre. Tuttavia l’eredità si prospetterà molto complicata per la divisione. Il patrimonio del defunto uomo dovrà essere suddiviso con altri tre figli che ha avuto dal secondo matrimonio.