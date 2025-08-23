La forza di una donna, anticipazioni 29 agosto: Enver fa una scoperta sconvolgente

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue l’appuntamento quotidiano con la dizi “La forza di una donna”. Si tratta di uno dei titoli su cui la quinta rete ha voluto puntare nel corso di questa estate. La trama è risultata molto avvincente, tanto da conquistare l’attenzione del pubblico. I fan, infatti, attendono con ansia di scoprire cosa accadrà nel corso delle prossime puntate. Le anticipazioni rivelano che venerdì 29 agosto andrà in onda una nuova puntata della dizi, che si rivelerà piuttosto intensa. Non mancheranno i colpi di scena che terranno i telespettatori incollati al piccolo schermo.

“La forza di una donna”, puntata del 29 agosto: Enver scopre che Sarp è ancora vivo

Le anticipazioni svelano che Enver si recherà da Mahir per recuperare il telefono di Bahar, nel quale sono conservate le foto di Sarp. L’uomo, tuttavia, confiderà al padre di Sirin di aver incontrato di recente Sarp. Enver rimarrà fortemente scosso da questa dichiarazione, tanto da far fatica a crederci. Pertanto affronterà sua figlia per sapere se è vero o mano quanto ha appreso da Mahir. La ragazza gli confiderà che il marito di Bahar è ancora in vita e di averlo incontrato. Tuttavia dirà al padre di non sapere dove possa essere Sarp.

“La forza di una donna”, anticipazioni 29/08: Enver vuole rivelare quanto ha scoperto

Sirin sarà molto spaventata e cercherà di convincere il padre a non dire a nessuno di ciò che ha scoperto. La ragazza proverà a spiegargli che ne va della loro incolumità, essendosi il cognato unito con persone molto pericolose. Enver, tuttavia, non sembrerà per nulla intenzionato ad assecondare la richiesta della figlia. Quest’ultima, infatti, dovrà ricorrere ad un gesto disperato pur di dissuadere il padre dal raccontare a Bahar che il marito è ancora in vita.

Al contempo Julide si presenterà da Enver chiedendogli di farle incontrare Bahar e i nipotini. Jale, invece, dirà ad Hatice che le condizioni psichiatriche di Sirin non sono in miglioramento e di prendere in considerazione l’idea di farla ricoverare in una struttura psichiatrica.