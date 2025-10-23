A Manfredonia apre “Fermento” un nuovo modo di concepire e gustare la pizza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Domenica 26 ottobre nasce “Fermento“, un nuovo modo di concepire e gustare la pizza. Questo nuovo spazio culinario situato in Corso Roma 97 a Manfredonia promette di portare un’innovazione nel panorama della pizza al taglio. Ricette e topping studiati ad hoc ed ultimati sul bancone come al pass di una cucina Gourmet.

Matteo Scuro noto pizzaiolo e titolare di Fermento vanta una lunga tradizione in attività rinomate del Gargano e della Provincia di Foggia e precisa che Gourmet non significa costoso ma si riferisce principalmente alla scelta delle materie prime, la ricerca negli abbinamenti e la raffinatezza della presentazione, tutti aspetti che verranno sicuramente apprezzati da chi ha una grande passione e conoscenza del buon cibo.

In “Fermento” in Corso Roma 97 a Manfredonia non mancheranno le tonde al piatto e le pizze classiche.

“Una pizzeria contemporanea che vuole essere l’alternativa.” precisa Matteo Scuro.

Prosegue: “Utilizzeremo farina con germe di grano, elemento prezioso del chicco di grano, ricco di proprietà antiossidanti e di sostanze nutritive utili a rafforzare le difese immunitarie dell’organismo.”

Inoltre per i più attenti ad un’alimentazione sana da Fermento si utilizzerà lo sfarinato Altograno che si distingue per il suo profilo nutrizionale migliorato: fino al 50% in più di proteine 40% in più di fibre 25 % in meno di carboidrati e 30 % in meno di glutine. Il giusto compromesso tra gusto e salute.

“Da Fermento punteremo sul brand “Puglia”: la nostra selezione di prodotti è frutto di un’attenta ricerca per garantire la massima qualità all’esperienza offerta non trascurando il concetto di puntare sui piccoli produttori ed eccellenze del nostro territorio.”

Matteo Scuro conclude: “Con grande emozione e piacere, vi invitiamo all’inaugurazione della nostra pizzeria Fermento il 26 ottobre alle ore 20.00 in Corso Roma 97, Manfredonia per iniziare insieme a voi questo fantastico viaggio di sapori”