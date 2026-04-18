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La carbonara di mare di Paola Nenna

Paola Nenna, giovane chef di Manfredonia, come segnalato da la Rete del Mediterraneo, ha rivoluzionato il modo di vedere la Carbonara.

Il piatto arriva in tavola e il commensale si ferma un istante. Quello che vede è inconfondibile: la cremosità avvolgente, il colore caldo e vellutato, l’aspetto seducente di una carbonara. Eppure qualcosa, nell’aria, racconta una storia diversa. Basta il primo assaggio per capire: quello non è guanciale. È il mare.

Nasce così la “CarboMara di mare”, un primo piatto che porta con sé una doppia identità: l’anima visiva della tradizione romana e l’anima gustativa del Mediterraneo più autentico. Un gioco di rimandi, di aspettative deluse nel modo migliore, di tecnica al servizio della creatività.

La storia della CarboMara di mare è, in fondo, la storia di un’intuizione coraggiosa. Quella di una chef che ha avuto il talento di guardare un piatto simbolo della cucina italiana e di chiedersi: e se lo raccontassi con il mio mare? Il risultato è un primo piatto che non imita, non copia, non provoca fine a se stesso. Dialoga. Con la tradizione, con il territorio, con chi siede al tavolo.