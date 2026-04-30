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La Capitanata si apre al mercato tedesco: al via l’incoming di buyer per promuovere le eccellenze tra gusto e territorio.

Nell’ambito della strategia di internazionalizzazione promossa dalla Camera di Commercio di Foggia, prende il via l’iniziativa di incoming che, dal 3 al 6 maggio 2026, accoglierà in provincia una delegazione selezionata di buyer e operatori professionali provenienti dalla Germania. Conclusa la fase di selezione delle imprese locali, il progetto entra nel suo momento clou, segnando un passo decisivo nel rafforzamento del legame commerciale e culturale tra la Capitanata e il mercato tedesco.

Questa iniziativa rappresenta un’azione mirata dell’Ente camerale volta a consolidare i rapporti avviati lo scorso anno con l’evento “Apulian Stupor Mundi” a Monaco di Baviera. L’obiettivo strategico è posizionare stabilmente la provincia di Foggia come destinazione di eccellenza, puntando su una valorizzazione integrata in cui il prodotto agroalimentare funge da miglior ambasciatore del turismo locale. La collaborazione con le Camere di Commercio Italiane in Germania (ITALCAM e ITKAM) ha permesso di costruire un canale diretto tra le eccellenze di Capitanata e i decisori d’acquisto tedeschi, specializzati nei segmenti del turismo esperienziale e rurale.

“Con questo progetto vogliamo trasformare i contatti avviati in Baviera in opportunità concrete di crescita per le nostre imprese,” ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo. “L’arrivo dei buyer tedeschi rappresenta un riconoscimento della qualità del nostro tessuto produttivo. La nostra azione punta con decisione a rafforzare il legame con la Germania, un mercato che apprezza profondamente l’autenticità. Siamo convinti che la valorizzazione dei nostri prodotti d’eccellenza e del nostro patrimonio turistico sia la chiave per rendere la Capitanata una meta sempre più competitiva e riconoscibile a livello internazionale.”

Il programma delle giornate offrirà agli ospiti tedeschi una full immersion nelle specificità del territorio. Gli operatori avranno modo di conoscere le aziende attraverso workshop tecnici a Foggia e visite dirette che toccheranno il Tavoliere e il Gargano. Il racconto produttivo, focalizzato su olio EVO, vini e dieta mediterranea, si legherà indissolubilmente alla scoperta di luoghi simbolo come Castel Fiorentino e i sentieri costieri, concludendosi con l’esperienza suggestiva del tramonto sui trabucchi.

Con l’avvio di questo incoming, la Camera di Commercio di Foggia ribadisce il suo costante impegno a supporto delle imprese, mirando a promuovere percorsi di crescita e sviluppo per l’economia locale. L’iniziativa rappresenta una vetrina strategica per dialogare con un mercato solido e attento come quello tedesco, con l’obiettivo finale di valorizzare l’identità della provincia e trasformarla in un asset economico e turistico d’avanguardia.