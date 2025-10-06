Katia Pedrotti e Ascanio, forte crisi dopo la nascita della figlia: lei svela il loro segreto d’amore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La scintilla tra Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli è scatta vent’anni fa al Grande Fratello, da quel momento non si sono mai separati e la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

L’intesa tra loro nella casa più spiata dagli italiani fu palese sin dall’inizio, nella casa si sono conosciuti meglio e si sono innamorati follemente. Tornati alla normale quotidianità hanno continuato a vivere il loro amore lontano dalle telecamere e pian piano hanno costruito insieme il loro futuro. I due sono convolati a nozze e dalla loro unione sono nati due splendidi figli, la loro è una famiglia davvero unita.

In passato Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno vissuto un momento di crisi: cosa ha raccontato l’ex gieffina

Il loro amore è sempre stato forte e intenso, in passato però il loro rapporto ha affrontato un periodo di crisi. Quando? Ospite ieri a Verissimo l’ex gieffina ha fatto sapere che è successo dopo la nascita della loro prima figlia, Matilda. Il motivo? Perché lei lo aveva lasciato un po’ in disparte ed era concentrata solo sulla bambina.

Quello non è stato un periodo semplice, però parlandone lei si è resa conto che lo aveva messo da parte e sono riusciti a lasciarsi tutto alle spalle, quando è nato il secondo figlio non hanno avuto nessun problema. A distanza di vent’anni dall’inizio della loro relazione sono innamoratissimi, il loro segreto d’amore? Pensa che sia il fatto che continuano a piacersi tantissimo, lei ancora arrossisce quando il marito la guarda, sente ancora le farfalle nello stomaco e non sa come farebbe senza di lui.