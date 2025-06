Karina Cascella si scaglia contro OnlyFans: “Sono poco di buono”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Karina Cascella, nota opinionista e volto noto del mondo dello spettacolo, si è espressa duramente sui social riguardo alla piattaforma di contenuti per adulti OnlyFans. Interpellata sui social, Cascella non ha esitato a criticare aspramente l’uso della piattaforma, affermando che ci dovrebbe essere un limite alla decenza nella vita e che molte ragazze che utilizzano OnlyFans sembrano aver superato tale limite.

La polemica di Karina Cascella

“Non venite a parlarmi della libertà di ognuno di fare ciò che vuole, perché ci dovrebbe sempre essere un limite alla decenza” ha scritto Cascella. La sua opinione si è concentrata sulla mercificazione del corpo e sulla crescente tendenza di alcune influencer a standardizzare comportamenti e contenuti, spesso in modo poco rispettoso delle proprie caratteristiche morali e sociali. “È in questo mondo mi pare sia stato superato da un bel po’… ragazze che fanno qualsiasi cosa e parlano di qualsiasi cosa, come se fosse tutto normale. Beh, non è affatto così” ha aggiunto l’opinionista, sottolineando come molte giovani utilizzino queste piattaforme senza un reale rispetto per se stesse.

Le parole di Cascella si inseriscono in un contesto di polemiche più ampio sul ruolo degli influencer e sulla loro percezione da parte dell’opinione pubblica. La Cascella, infatti, si era già schierata contro chi tenta di sminuire il lavoro degli influencer, ribadendo che il loro mestiere merita rispetto. La sua posizione, quindi, si configura come un forte richiamo alla responsabilità e al rispetto dei valori morali, in un mondo digitale sempre più sfuggente.