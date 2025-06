Jovanotti ferma il concerto per Angelina Mango: la dedica

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Jovanotti è un grande dela musica e, come ogni icona musicale che si rispetti, egli non si sente minacciato dalle nuove leve. Anzi, i veri rofessionisti come lui riconocono il valore dei giovani virgulti, li accompagnano e li spronano a brillare. Jovanotti ha nuovamente dimostrato grandezza d’animo durante un recente concerto: davanti a migliaia di persone, ha speso parole profonde per Angelina Mango, un’ artista dal talento esplosivo, che non ha certo bisogno di presentazioni. Dopo un periodo difficile, la vincitrice di Sanremo 2024 sta lentamente tornando sulle scene.

Jovanotti: la dedica ad Angelina Mango

Venerdì 30 maggio, il palco dell’Unipol Arena di Bologna ha ospitato l’ultima tappa del travolgente tour di Jovanotti, un ritorno carico di energia e significato dopo il brutto incidente in bici che lo aveva costretto a fermarsi. Il pubblico, accorso numeroso, ha potuto assistere a uno spettacolo esplosivo: ritmo serrato, luci psichedeliche, balli sfrenati e una scaletta che non ha lasciato tregua nemmeno ai fan più allenati. Ma come accade solo con i grandi, tra un’onda di entusiasmo e l’altra, c’è stato spazio anche per l’emozione. Lorenzo ha deciso di fermarsi. Letteralmente. Ha messo in pausa lo show per dare voce a qualcosa di più profondo: un pensiero rivolto a una giovane artista seduta tra il pubblico, una figura che in questi mesi si è allontanata dalle scene per ritrovare sé stessa. Quella giovane artista è Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024, oggi in un momento delicato del suo percorso umano e professionale. Jovanotti, stoppando momentaneamente la musica, e riferendosi alla sua giovane collega, ha dichiarato: “È un po’ di tempo che si è fermata per partire molto più forte di prima, sebbene fosse già fortissima”. L’artista ha dimostrato un grande rispetto verso la figlia del leggendario Mango: “Sei una grande artista, ti aspettiamo, torna tra noi”. Ma l’abbraccio tra Jovanotti e Angelina non è stato soltanto simbolico, né limitato al palcoscenico. Prima ancora che le luci si accendessero sull’arena, i due si erano già incontrati dietro le quinte. In camerino, lontano dagli occhi del pubblico, c’è stato un momento autentico di condivisione. Lo testimoniano due foto che Lorenzo ha pubblicato sul suo profilo Instagram: lui e Angelina stretti in un abbraccio sincero, sorridenti, complici, quasi come se si conoscessero da sempre. Due generazioni diverse, ma lo stesso linguaggio: quello della musica e dell’empatia. Un gesto non casuale, ma profondamente umano. Angelina Mango sta vivendo una fase complessa, e non lo ha nascosto ai suoi fan. Negli ultimi mesi, infatti, ha scelto di prendersi una pausa dalla scena musicale. Alla base di questa decisione, come lei stessa ha spiegato in più occasioni, ci sono motivazioni personali legate alla salute e al bisogno urgente di ritrovare un equilibrio interiore, dopo mesi di pressioni, palcoscenici e riflettori sempre accesi. Le tensioni e lo stress accumulati l’hanno portata ad annullare alcuni importanti impegni artistici, tra cui apparizioni già annunciate e attesissime dal pubblico. Nel post in cui appare assieme ad Angelina, Jovanotti ha scritto: “Mi ha fatto un grande piacere trovarmi con Angelina Mango a fare due chiacchiere in camerino, lei sa quanto la stimo e quanto credo in lei da sempre, e sa anche che stiamo aspettando il suo ritorno sulla scena ma che si prenda i suoi tempi”. Ha poi terminato con un “Avanti sempre sorellina!”. Angelina non ha tardato a ringraziare Jova con la seguente risposta: “Che emozione gigante, il tuo cuore è gigante”.