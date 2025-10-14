Jolanda Renga, ricatto per la figlia di Ambra Angiolini: “Pubblicherò le tue foto nuda se…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, tramite le sue storie di Instagram ha raccontato ai fan cosa le è accaduto nei giorni scorsi.

La figlia della nota attrice ha dovuto fare i conti con una spiacevole vicenda, di che si tratta? L’hanno ricattata dicendole che avrebbero pubblicato degli scatti che la ritraggono nuda se sua madre non avesse pagato un’importante cifra di denaro, 10mila dollari. Le hanno detto che le avrebbero rovinato la vita, lei però non ha ceduto al loro ricatto.

Cosa ha fatto Jolanda Renga di fronte al ricatto: la figlia di Ambra Angiolini racconta la vicenda sui social

La ragazza ci ha tenuto a precisare che non esistono foto di lei nuda, la minaccia infatti non l’ha spaventata però ha pensato all’intelligenza artificiale o altro. Ai suoi seguaci ha detto di non preoccuparsi se dovesse capitare anche a loro e ha spiegato come ha reagito lei.

La prima cosa che ha fatto è stata quella bloccare il numero e raccontare tutto ai suoi genitori. A detta sua non bisogna mai rispondere a messaggi simili e soprattutto non bisogna assecondare nessuna richiesta di denaro. Per andare in fondo alla vicenda si sono poi rivolti alle forze dell’ordine. Jolanda Renda sui social si è detta dispiaciuta perché pensa che nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata, nemmeno dopo aver condiviso quel genere di foto. Ha poi concluso dicendo: “Non fatevi intimidire da certa feccia umana e cercate subito aiuto“.