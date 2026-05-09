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Foggia, commessa 20enne aggredita in negozio: denunciato extracomunitario

A Foggia una giovane commessa di 20 anni è stata aggredita e scaraventata a terra da un cittadino extracomunitario.

Secondo la ricostruzione della giovane, raccolte da TeleSveva, l’aggressione sarebbe avvenuta a seguito del tentativo di bloccare un possibile furto all’interno dell’esercizio commerciale.

La giovane è stata accompagnata in ospedale dove le è stata refertata una prognosi di 10 giorni, mentre il presunto aggressore, che non era armato, è stato identificato e denunciato a piede libero dalla Polizia Locale, che ha acquisito le immagini registrate all’interno dell’esercizio commerciale.