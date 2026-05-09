Uomini e Donne: Natalia Paragoni, il tenero annuncio sui social

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Natalia Paragoni e Andrea Zelletta stanno vivendo uno dei momenti più belli della loro storia d’amore. La coppia nata a Uomini e Donne ha accolto la seconda figlia, nata il 5 maggio 2026, e la notizia ha subito emozionato i tantissimi fan che negli anni hanno seguito il loro percorso dentro e fuori dalla televisione. A rendere ancora più speciale questo momento è stato l’annuncio condiviso sui social, dove i due hanno mostrato tutta la felicità per l’arrivo della piccola Beatrice. Dopo Ginevra, la loro primogenita nata nel 2023, la famiglia si allarga ancora e conferma il forte legame costruito lontano dalle telecamere del dating show di Maria De Filippi.





Natalia Paragoni e Andrea Zelletta emozionano i fan sui social

Per annunciare la nascita della piccola Beatrice, Natalia Paragoni ha scelto Instagram, condividendo con i follower alcuni scatti pieni di emozione direttamente dall’ospedale. Nel carosello pubblicato sui social compaiono i primi momenti vissuti insieme alla neonata, accompagnati da una semplice ma significativa dedica con la data della nascita: “Beatrice 05/05/2026”. In pochi minuti il post è diventato virale tra fan e curiosi, raccogliendo migliaia di like e commenti pieni di affetto per la coppia e per la nuova arrivata.

Natalia e Andrea allargano la famiglia: è nata la piccola Beatrice

Per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta questo rappresenta un momento speciale, vissuto con grande emozione dopo anni trascorsi insieme tra vita privata e popolarità social. La nascita della piccola Beatrice ha portato nuova felicità nella loro famiglia e, secondo quanto riportato da Anticipazioni Tv, anche la primogenita Ginevra avrebbe reagito con grande dolcezza all’arrivo della sorellina. I primi momenti condivisi insieme hanno infatti emozionato i fan della coppia, che sui social continuano a seguire con affetto ogni aggiornamento dedicato alla nuova vita familiare dei due ex volti di Uomini e Donne.

Dallo studio di Uomini e Donne a una famiglia insieme

La storia tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta è iniziata sotto i riflettori di Uomini e Donne, dove i due si sono conosciuti e innamorati durante il percorso nel dating show di Maria De Filippi. Da quel momento la coppia non si è più separata, riuscendo a costruire negli anni un rapporto solido lontano dalle dinamiche televisive. Tra convivenza, la nascita della piccola Ginevra e oggi l’arrivo di Beatrice, Natalia e Andrea continuano a essere una delle coppie più amate nate nel programma. Un percorso seguito con affetto da migliaia di fan, che anche stavolta hanno celebrato insieme a loro questo nuovo e importante capitolo della loro vita familiare.

Fonte: Facebook





























