Jessica Morlacchi e il rapporto con la chirurgia: prima non riusciva a piacersi allo specchio, oggi si ama

Non è la prima volta che Jessica Morlacchi parla del suo rapporto con la chirurgia estetica, la cantante si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni durante la sua ospitata nel podcast No Lies.

In passato lei si è lasciata tentare dal fascino del bisturi, ma lo ha fatto perché non riusciva ad accettare alcuni difetti del suo corpo che non la facevano vivere serenamente. Ha infatti detto di essere totalmente a favore della chirurgia estetica perché lei è una di quelle ragazza che non si è mai piaciuta guardandosi allo specchio.

Jessica Morlacchi oggi si ama grazie alla chirurgia estetica: le rivelazioni della cantante

A parer suo nessuno può capire cosa si prova quando di fronte ad uno specchio ci si chiede se non si possa fare niente, se non ci si può aggiustare un po’. Lei si è immediatamente rifatta il naso con i primi soldi che ha guadagnato. Cos’altro ha fatto? Si è sistemata i denti e le labbra perché si vedevano le gengive quando rideva.

Jessica Morlacchi non crede che sia giusto ricorrere alla chirurgia all’età di vent’anni e pensa che i genitori non dovrebbero permetterlo ai figli. Però, con la giusta consapevolezza la trova una cosa giusta, lei oggi si piace. Tra le varie cose ha aggiunto: “Sono contenta e posso dirti che specchiarmi ed essere felice è stupendo, lo auguro a tutte”.