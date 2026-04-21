Un posto al sole cambia programmazione: la bella novità per i fans di Rai 3

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Un posto al sole è tra gli sceneggiati storici dei teleschermi italiani. Ogni giorno le vicende ambientate a Palazzo Palladini collezionano quasi 2 milioni di telespettatori su Rai 3. Proprio la soap opera subirà un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda di giovedì 30 aprile. Secondo quanto trapelato dal portale Blasting News, Un posto al sole raddoppierà la durata della puntata nella fascia serale. Una variazione di palinsesto che arriva dopo la decisione di fermare Upas per il 1° maggio per lasciare spazio al Concertone, in programma a Roma con la conduzione di Arisa e Pierpaolo Spollon. L’appuntamento del 30 aprile inizierà quindi dalle 20:50 fino alle 21:55. Una bella novità per i fans delle vicende ambientate a Napoli.

Un posto al sole in onda con un doppio appuntamento il 30 aprile

Upas andrà in onda con un doppio appuntamento giovedì 30 aprile sui teleschermi di Rai 3. Un posto al sole continuerà a regalare emozioni al pubblico italiano. Le anticipazioni della soap opera raccontano che Mariella tenderà una trappola a Bice e Massaro affinché i due parlino con Jerry. Tuttavia, l’incontro avrà un esito tragicomico. Roberto, invece, avrà intenzione di vendicarsi di Mori, facendo preoccupare Martina. Manuel avrà intenzione di presentare Maurizio in famiglia mentre Micaela deciderà d’incontrare suo padre. Mariella cercherà di riappacificare Bice e Massaro. Allo stesso tempo, Guido farà un gesto che sorprenderà la donna, rendendola fiera di lui.