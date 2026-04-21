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Manfredonia, intervento in Piazza delle Viole: “Un degrado inaccettabile”

Questa mattina si è reso necessario un intervento deciso in Piazza delle Viole, dove l’abbandono di rifiuti aveva trasformato uno spazio pubblico in un punto di degrado inaccettabile.

Grazie all’azione congiunta della Polizia Locale e degli operatori di ASE S.p.A., si è proceduto alla rimozione dei rifiuti e all’individuazione di uno dei responsabili dell’illecito.

È bene dirlo senza ambiguità: chi abbandona rifiuti compie un atto di inciviltà grave e consapevole. Non è una disattenzione. È una scelta precisa: quella di ignorare le regole e di scaricare sugli altri le conseguenze dei propri comportamenti.

Parliamo di una mancanza di rispetto totale. Verso la città, che viene deturpata. Verso i cittadini, costretti a convivere con degrado e sporcizia. Verso gli operatori, che ogni giorno devono intervenire per rimediare a gesti che non dovrebbero nemmeno esistere. E verso la comunità nel suo insieme, perché questi comportamenti alimentano un clima in cui il rispetto viene meno e l’inciviltà rischia di diventare normalità.

Non è accettabile. E non resterà senza conseguenze.

L’individuazione di uno dei responsabili dimostra che i controlli funzionano e che chi sbaglia può essere identificato. Le attività proseguiranno senza sosta per risalire a tutti i soggetti coinvolti e sanzionare ogni responsabilità.

La linea dell’Amministrazione è chiara: tolleranza zero. Chi sporca paga.

Un ringraziamento agli agenti della Polizia Locale e agli operatori di ASE S.p.A. per la tempestività e l’efficacia dell’intervento.

Lo scrive su Facebook l’Assessora Rita Valentino