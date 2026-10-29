Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

VITULANO DRUGSTORE BASKET MANFREDONIA: AL PALADANTE ARRIVA LA NUOVA CESTISTICA BARLETTA

Quarta giornata di DR1 Puglia: domenica 1° novembre alle 18.30 i biancoazzurri tornano davanti al proprio pubblico. Obiettivo continuità dopo tre vittorie consecutive.

Tre vittorie in altrettante gare e sei punti in classifica. La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia torna davanti al proprio pubblico per la quarta giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 1 Puglia, Girone A.

Domenica 1° novembre, alle ore 18.30, al PalaDante, i biancoazzurri affronteranno la Olio Levante Nuova Cestistica Barletta, in una sfida importante per dare continuità all’ottimo avvio di stagione.

Dopo i successi con Melfi, Corato e Molfetta, la formazione di Coach Felice Carano è chiamata a confermare i progressi mostrati, migliorando l’approccio alla gara in particolare nei primi quarti di gioco, la continuità difensiva e la gestione dei momenti più delicati della gara.

“Tre vittorie sono un buon punto di partenza, ma non abbiamo ancora raggiunto il livello di continuità che cerchiamo – sottolinea l’Head Coach Felice Carano –. Contro il forte Barletta serviranno intensità difensiva, lucidità nella gestione dei possessi e concentrazione per tutti i quaranta minuti. Non possiamo permetterci cali di tensione: vogliamo continuare a crescere, senza lasciarci condizionare dai risultati ottenuti”.

La squadra tornerà sul parquet del PalaDante.

“Siamo soddisfatti dell’avvio di campionato, ma sappiamo che il percorso è ancora lungo– commenta Domenico Marasco, dirigente Angel –. Stiamo costruendo un gruppo competitivo, nel quale esperienza e giovani possano crescere insieme. Il sostegno della città è fondamentale: domenica vogliamo ritrovare un PalaDante caloroso, capace di accompagnare la squadra in ogni momento della partita”.

Per la Vitulano Drugstore sarà un nuovo esame di maturità, con un obiettivo preciso: trasformare l’entusiasmo delle prime giornate in solidità e continuità di rendimento.

VITULANO DRUGSTORE BASKET MANFREDONIAOLIO LEVANTE NUOVA CESTISTICA BARLETTA

Domenica 1° novembre 2026 | Ore 18.30 | PalaDante – Manfredonia

THIS IS ANGEL. #Dentrolacittà