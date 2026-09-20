Javier Martinez, week-end d’amore con Helena Prestes dopo The 50 Italia: svelata la meta

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Helena Prestes e Javier Martinez tengono alta l’attenzione dei fans che continuano a seguirli con grande affetto. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino si sono conosciuti e innamorati due anni fa quando hanno partecipato al Grande fratello, che a quel tempo vedeva ancora la conduzione di Alfonso Signorini. In queste ore, gli Helevier – come si fanno chiamare dai fans – sono tornati a far parlare di sé per una decisione. Javier Martinez ha deciso di trascorrere alcuni giorni di relax insieme ad Helena Prestes dopo aver concluso le riprese di The 50 Italia, di cui sarà uno dei protagonisti. L’uomo è stato scelto dagli autori come concorrente della seconda edizione del reality show in onda nel 2027 su Amazon prime video.

Helena Prestes e Javier Martinez, week-end d’amore a Bormio

Week-end d’amore per Helena Prestes e Javier Martinez. Gli Helevier hanno raggiunto Bormio nel nord Italia per passare dei giorni di relax all’interno di una struttura del posto. Il pallavolista argentino ha deciso di ricaricare le pile al fianco della compagna dopo aver finito di registrare The 50 Italia, dov’è arrivato alle fasi finali prima di essere eliminato. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, l’uomo non sarebbe riuscito a raggiungere la finale come aveva fatto la modella brasiliana nella prima edizione del programma.

Helena Prestes e Javier Martinez – Foto: Instagram