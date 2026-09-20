Far Away, cambio di programmazione: la soap si prepara al ritorno in prima serata

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Cambio di programmazione per Far Away. La soap opera saluterà temporaneamente il pomeriggio di Canale 5 a partire da lunedì 21 settembre, quando la rete rivedrà la propria programmazione del daytime. Gli episodi della serie lasceranno spazio ad altri appuntamenti del palinsesto pomeridiano, tra cui Uomini e Donne e Tutto per la mia famiglia. Per gli appassionati di Far Away si aprirà quindi una pausa di alcune settimane, tuttavia è bene precisare che non si tratta di uno stop definitivo, ma soltanto temporaneo.

La soap è infatti attesa nuovamente su Canale 5 con gli episodi della seconda stagione, questa volta però in una nuova collocazione televisiva. Il ritorno è indicato per domenica 3 ottobre, in prima serata. Una novità importante per la serie, che passerà così dalla tradizionale fascia pomeridiana a un appuntamento serale. Un cambiamento che potrebbe modificare le abitudini degli spettatori, chiamati a seguire le nuove puntate in una fascia oraria diversa rispetto al solito.