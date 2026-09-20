Tutto per la mia famiglia, cambio programmazione dal 21 settembre: puntate più brevi in daytime
Cambio di programmazione in arrivo su Canale 5 e, questa volta, a farne le spese è Tutto per la mia famiglia.
A partire dal 21 settembre, infatti, il ritorno di Uomini e Donne porta a una nuova organizzazione del daytime pomeridiano della rete ammiraglia. Per la soap significa una riduzione piuttosto significativa del tempo a disposizione. Tutto per la mia famiglia continuerà a essere trasmessa su Canale 5, ma con uno spazio decisamente più ristretto rispetto a quello a cui il pubblico era abituato.
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Le puntate andranno in onda dalle 16:05 alle 16:25, per un totale di appena venti minuti. Una modifica che inevitabilmente cambia le abitudini degli spettatori. Chi segue quotidianamente la soap dovrà quindi prendere in considerazione il nuovo cambio orario.
Il motivo del cambio di programmazione è legato al ritorno su Canale 5 di Uomini e Donne, il dating show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, che da lunedì 21 settembre tornerà ad occupare il suo slot orario. La modifica rientra comunque nel più ampio riassetto del daytime che accompagna l’inizio della nuova stagione televisiva.