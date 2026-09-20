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Il Manfredonia Calcio condanna gli atti di violenza: “Ricostruire puntualmente le dinamiche dei fatti”

️Il Manfredonia Calcio esprime la propria ferma e inequivocabile condanna per gli episodi di violenza verificatisi all’esterno dello stadio al termine della gara odierna contro l’Ebolitana.

Si tratta di episodi gravi, che non trovano alcuna giustificazione e che nulla hanno a che vedere con i valori dello sport e del calcio. Comportamenti di questo genere finiscono inevitabilmente per arrecare un grave danno all’immagine e alla reputazione del Manfredonia Calcio e dell’intera città, penalizzando anche la grande maggioranza di cittadini, tifosi e appassionati che ogni domenica vivono il calcio con passione, correttezza e senso di responsabilità.

La Società ribadisce con chiarezza che la violenza è estranea ai valori dello sport e non può trovare alcuna giustificazione nel contesto di una partita di calcio. Lo stadio deve essere un luogo di sport, partecipazione e condivisione, aperto alle famiglie, ai bambini e a tutti gli appassionati che intendono vivere la propria passione nel rispetto delle regole e degli altri.

Questa società sta portando avanti un percorso concreto e costante per restituire allo stadio una dimensione di partecipazione, aggregazione e appartenenza, lavorando non soltanto sugli aspetti sportivi, ma anche sul contesto e sull’atmosfera che accompagnano ogni gara, con l’obiettivo di favorire il ritorno delle famiglie e degli appassionati e di rendere l’impianto un luogo sempre più accogliente, sicuro e vissuto dalla comunità.

È necessario, pertanto, isolare con fermezza quei soggetti che utilizzano il contesto sportivo come pretesto per finalità estranee allo sport e alla competizione, ponendo in essere comportamenti violenti e pericolosi.

Riteniamo fondamentale che quanto accaduto venga accertato con la massima celerità e chiarezza, affinché possano essere ricostruite puntualmente le dinamiche dei fatti, comprese le cause che li hanno determinati, e individuate le responsabilità. Il Manfredonia Calcio conferma la propria piena disponibilità e collaborazione con gli organi competenti e rinnova la propria fiducia nelle istituzioni e nelle Forze dell’Ordine.

La Società rivolge inoltre un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con senso di responsabilità e professionalità, sono intervenuti per contenere la situazione e impedire che gli episodi potessero degenerare ulteriormente, contribuendo alla tutela dell’incolumità delle persone presenti.

Chi ama il calcio rispetta il calcio.

Chi ama lo sport rispetta le regole e le persone.