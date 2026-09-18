Helena Prestes travolta dalle critiche:”Una pescivendola”, cosa ha fatto l’ex gieffina

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Helena Prestes continua ad essere molto seguita sui social a distanza di due anni dalla sua partecipazione al Grande fratello. La modella brasiliana è tornata a far parlare di sé per una storia che ha pubblicato nel suo profilo Instagram. Nel filmato si vede la donna mentre urla a gran voce alcune affermazioni udite da un audio proveniente da un portatile. L’ex gieffina dichiara: “Io vivo nell’abbondanza, io vivo nell’amore, io abbandono il senso di colpa, io abbandono il dolore..”. Il video vede la presenza anche del compagno Javier Martinez, il quale chiede ad Helena Prestes di parlare a bassa voce poiché all’interno di un’abitazione.

Helena Prestes sotto accusa per un video

Il video di Helena Prestes dove urla all’interno del suo attico di lusso a Lecco affermazioni per iniziare bene la giornata hanno fatto in breve tempo il giro della rete. Molti hanno commentato l’ultima trovata dell’ex gieffina. Se i suoi fans l’hanno difesa a spada tratta, altri hanno criticato il suo comportamento ritenendolo un po’ maleducato come questo utente che su X ha scritto: “Ma come si fa essere cosi disperate ha 40 anni e non sa l’educazione e il rispetto verso il prossimo dove stia di casa. Neanche le pescivendole. E c’è pure chi la elogia” mentre un altro ha scritto “che poca educazione.”

Ma come si fa essere cosi disperate ha 40 anni e non sa l'educazione e il rispetto verso il prossimo dove stia di casa. Neanche le pescivendole. E c'è pure chi la elogia. pic.twitter.com/I8kRulUfqS — Annaluna (@Annaluna940557) September 18, 2026