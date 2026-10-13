Javier Martinez vittima di una piccola disavventura: cos’è successo

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Javier Martinez è tra i personaggi usciti dal Grande Fratello che hanno avuto maggiore seguito. Il pallavolista argentino partecipò all’edizione del 2024 quando ancora era condotta da Alfonso Signorini, oggi lontano dalla televisione dopo lo scandalo che l’ha travolto. Il 31enne arrivò in semifinale prima di essere eliminato con grande sorpresa da parte del pubblico. Un’esperienza che ha permesso al compagno di Helena Prestes di costruirsi una nutrita fanbase che lo segue in ogni sua avventura. In queste ore, Javier Martinez ha fatto una richiesta proprio ai suoi fans. L’uomo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram col seguente messaggio: “Non so per quale motivo ma ci sono giornate nelle quali non mi dà l’opzione di pubblicare sul canale privato come ieri ed oggi. Qualcuno riesce a dirmi perchè? Anche se riavvio l’app non cambia niente.” L’uomo ha chiesto aiuto ai suoi sostenitori affinché lo aiutano a venire a capo ad un problema sorto col suo canale privato su Intagram.

Javier Martinez, problemi col suo canale privato

Piccola disavventura per il compagno di Helena Prestes. Javier Martinez ha dimostrato di avere qualche problema su Instagram dov’è solito condividere contenuti della sua vita privata e professionale. Il pallavolista argentino ha reso noto di non riuscire a pubblicare contenuti a pagamento nel suo canale privato che ha aperto da pochissimo tempo. Una decisione, quella di aprire un abbonamento su Instagram, che è stata particolarmente apprezzata dai fans che in questo modo possono seguire il loro beniamino ancora più da vicino.

Interessante sto mandando il piccione 😂😂😂😂#helevier pic.twitter.com/I27ro5mVxU — Lucia lucy atuttobrillocco 🍀 😇 ♥️ (@luciabrillocco) October 13, 2026