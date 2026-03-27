Javier Martinez vittima di una disavventura social: la richiesta accorata ai fans

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Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano a distanza di ormai tempo dalla sua partecipazione al Grande Fratello che l’ha visto tra i protagonisti. Il pallavolista argentino è rimasto vittima di una piccola disavventura social. Il 31enne di Cordoba ha riferito nel corso di alcune dirette di aver perso le credenziali del suo profilo Tiktok, in cui aveva più di 60 mila seguaci. In queste ore, il compagno di Helena Prestes ha fatto un’accorata richiesta ai fans. In una storia pubblicata su Instagram, Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole: “Volevo chiedervi il favore di segnalare la mia pagina Tiktok dato che non posso più accedere né tramite password né tramite e-mail. E’ stata creata quando ero all’interno della Casa. A breve creerò un nuovo profilo Tiktok e vi lascerò il nome sulle mie storie di Instagram.”

Javier Martinez ed i problemi sul suo profilo Tiktok

Il pallavolista argentino è stato costretto ad aprire un nuovo account su Tiktok. Negli ultimi giorni, il compagno di Helena Prestes aveva parlato di questa situazione nel corso di una diretta avvenuta su Instagram dov’erano presenti anche Federico Fusca e Luca Calvani. In quel frangente, Javier Martinez aveva dichiarato: “Non voglio dire nulla perché si creerebbe un accanimento inutile. Ma al momento non ho la password. Come saprete quando ero al Gf gli altri gestivano il mio profilo e ora la devo recuperare.” A distanza di giorni il problema non è stato risolto, tanto che adesso il 31enne è costretto ad aprire un nuovo account.