Javier Martinez costretto ad aprire nuovo profilo TikTok: le parole di fuoco di Helena Prestes

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Javier Martinez ed Helena Prestes sono tra le coppie più apprezzate dello spettacolo italiano. I due stanno insieme da un anno dopo essersi conosciuti nella casa del Grande fratello. In queste ore, la modella brasiliana ha avviato una diretta su Tiktok, un social in cui è particolarmente attiva. La donna ha mostrato ai suoi fans come preparare un dolce a base di cioccolato. Durante la live è intervenuto anche Javier Martinez, il quale ha fatto un annuncio a tutti gli utenti. Il pallavolista argentino della Terni volley academy ha dichiarato le seguenti parole: “Non riesco a recuperare la password del mio vecchio profilo, quel profilo Tiktok non esiterà più. Farò un nuovo profilo. Purtroppo ragazzi succedono anche queste cose. Non dico altro.”

Javier Martinez costretto ad aprire un nuovo profilo Tiktok

Helena Prestes ha voluto dire la sua opinione dopo che il suo fidanzato ha annunciato di essere costretto ad aprire un nuovo account su Tiktok a causa di terze persone. La modella influencer ha quindi lanciato una frecciatina verso le persone che gestivano i profili social di Javier Martinez, dichiarando in questo modo: “la gente perbene non fa queste cose. La gente che ha amore proprio non danneggia l’altro.” Qualche giorno fa, il pallavolista argentino aveva parlato di questa spiacevole situazione durante una diretta fatta su Instagram. In quell’occasione, l’uomo aveva ammesso: “Non voglio dire nulla perché si creerebbe un accanimento inutile. Ma al momento non ho la password. Come saprete quando ero al Gf gli altri gestivano il mio profilo e ora la devo recuperare.”